Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Энтузиаст с ником JNR создал необычную модификацию для стратегической игры Civilization 6. Она добавляет в проект инопланетян, сообщает портал PCGamesN 2 ноября.

Компьютерная игра Civilization VI

При помощи модификации геймеры смогут построить новое чудо под названием «Зона 51» — оно будет создавать инопланетные войска. Как отмечают журналисты, боевые единицы пришельцев очень похожи на персонажей серии игр XCOM.

Напомним, что Civilization 6 — это глобальная стратегия, в которой геймеры пытаются привести к процветанию одну из цивилизаций. Релиз игры состоялся в 2016 году.

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