Минск, 2 ноября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Следственный комитет Белоруссии получил официальное уведомление о блокировке своего YouTube-канала без права восстановления. Согласно сообщению Google, аккаунт отключён «в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций», применяемых США к репрессивным органами Белоруссии.

Sk.gov.by Следственный комитет Белоруссии

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СК постсоветской республики не комментирует применение к себе международных санкций. Играющая ключевую роль в политических репрессиях спецслужба, подчинённая лично Александра Лукашенко, предпочитает призывать сограждан явиться с повинной за участие в протестных манифестациях.

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Напомним, в 2016 году СК Белоруссии совместно с другими спецслужбами и министерством информации сфабриковал уголовные дела в отношении четырёх белорусских корреспондентов ИА REGNUM. Трое из белорусских журналистов были приговорены к пяти годам лишения свободы.

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