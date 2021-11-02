Канзас-Сити, США, , 18:29 — REGNUM Около 10 тыс. сотрудников авиационных компаний Textron и Spirit AeroSystems в Канзасе отказались вакцинироваться от COVID-19 вопреки федеральному приказу, рискуя своей работой, сообщает 2 ноября Reuters.

Демонстрация против вакцинации в США (сс) Elvert Barnes

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«Из-за этого мы потеряем много работников», — сказал Корнелл Адамс, глава профсоюза машинистов в Вичите, и добавил, что многие не возражают против самих вакцин, но категорически не согласны с вмешательством государства в право граждан на личный выбор, касающийся здоровья.

Профсоюз округа Вичите нанял техасского адвоката для подготовки потенциальных исков против компаний. Иски будут поданы, если руководство не выдаст освобождения от вакцинации для всех желающих.

Отметим, что компании оказались в непростой ситуации, так как для получения федеральных контрактов им необходимо выполнить указ президента США Джо Байдена, требующий вакцинации всех сотрудников государственных подрядчиков к 8 декабря.

Ране указ спровоцировал протест со стороны работников промышленных предприятий по всей стране. Часть сотрудников таких компаний, как Boeing и Mersedes отказались вакцинироваться. Иски также подали чиновники республиканских штатов.