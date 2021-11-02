Москва, , 17:20 — REGNUM Ещё ряд российских регионов вслед за Новгородской областью могут принять решение о продлении режима нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. О таких намерениях заявили, в частности, власти Коми, Амурской и Ульяновской областей.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании регионального оперативного штаба на исключил что, продлить нерабочие дни придётся, если «не удастся сбить всплеск заболеваемости».

За последние сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 564 новых случаев заболевания, 15 пациентов с COVID-19 скончались.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил журналистам, что решение о продлении нерабочих дней будет приниматься исходя из ситуации на момент окончания текущих выходных. При этом он отметил, что при необходимости в регионе могут быть введены самые жесткие ограничительные меры, «вплоть до локдауна».

За минувшие сутки в Амурской области было выявлено 177 новых носителей коронавируса, что является рекордным показателем для региона за весь период эпидемии.

Губернатор КомиВладимир Уйба также сообщил, что вопрос о возможном продлении нерабочих дней будет рассмотрен с учётом статистики по заболеваемости по итогам текущей нерабочей недели.

В республике за последние сутки выявлено 381 новых случаев заболевания, 20 пациентов с коронавирусом скончались.

Напомним, накануне Новгородская область первой среди российских регионов объявила о продлении режима нерабочих дней ещё на одну неделю — с 8 по 14 ноября включительно.

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