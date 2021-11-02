Мурманск, , 17:17 — REGNUM Из 140 библиотек Мурманской области доступ в интернет читателям предоставляет 131 заведение. Это один из лучших показателей среди регионов России, заявил ИА REGNUM и.о. министра культуры региона Тимур Давлетшин.

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В рамках госконтракта между министерством цифрового развития Мурманской области и ПАО «Ростелеком» в 2021 году обеспечено подключение либо улучшены характеристики имеющегося подключения в 33 учреждениях культуры Мурманской области. Всего министерство культуры Мурманской области подключило к интернету 68 из 75 культурно-досуговых учреждений Мурманской области, добавил Давлетшин.