Киев, 2 ноября 2021, 17:17 — REGNUM Пассажирский самолёт авиакомпании Wizz Air, летевший рейсом Будапешт-Москва, совершил вынужденную посадку в Киеве, сообщает 2 ноября RT.

Аэропорт Борисполь. Киев
Аэропорт Борисполь. Киев
Leonid Iaitskyi

Причиной посадки может быть туман, накрывший аэропорты Москвы.

По некоторым данным, на борту самолёта есть граждане России.

На данный момент известно, что Киев отправил самолёт обратно в Будапешт. Подробности инцидента выясняются.

Представители киевского Международного аэропорта «Борисполь» не комментируют эту информацию.

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