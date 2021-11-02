Киев, 2 ноября 2021, 17:17 — REGNUM Пассажирский самолёт авиакомпании Wizz Air, летевший рейсом Будапешт-Москва, совершил вынужденную посадку в Киеве, сообщает 2 ноября RT.
Причиной посадки может быть туман, накрывший аэропорты Москвы.
По некоторым данным, на борту самолёта есть граждане России.
На данный момент известно, что Киев отправил самолёт обратно в Будапешт. Подробности инцидента выясняются.
Представители киевского Международного аэропорта «Борисполь» не комментируют эту информацию.
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