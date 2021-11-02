Минск, 2 ноября, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Следственный комитет Белоруссии расследует обстоятельства смерти гражданина Ирака, пытавшегося нелегально проникнуть из Белоруссии в Польшу. Сообщение о трупе поступило днём 29 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Тело 25-летнего иракца было найдено вблизи пограничной заставы «Токари». К расследованию подключены сотрудники белорусского госкомитета судебных экспертиз, ранее уличённые в должностных подлогах и фальсификациях при изготовлении экспертиз по заказу СК Белоруссии.

«Рядом с погибшим находились еще 7 иностранных граждан, в том числе 5-летний ребёнок. Они рассказали, что вооруженные мужчины в форме вытолкали их на территорию Белоруссии и уже в тот момент мужчина был мёртв», — сказано в официальном сообщении белорусского СК.

При этом нет данных о допросах должностных лиц белорусского госпогранкомитета, призванных охранять государственную границу Союзного государства России и Белоруссии в обоих направлениях. МИД Ирака воздерживается от оценки очередного, уже десятого за лето-осень 2021 года инцидента с гибелью своего гражданина на белорусско-польской границе.

Тем временем: В Польше обвинили Лукашенко в «планах по дестабилизации всего ЕС»