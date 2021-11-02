Москва, , 17:13 — REGNUM Последние полтора годы российский рынок жилья активно насыщался деньгами и квадратными метрами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал прогнозы ЦБ РФ о том, что в РФ сократился спрос на ипотечные кредиты и недвижимость.

Ипотека AlexanderStein

«Рынок в последние полтора года активно насыщался и деньгами, и квадратными метрами, причем в совершенно разных ценовых сегментах. Порой мы даже наблюдали дефицит нового жилья в некоторых регионах. Думаю, что в ближайшее время рынок сместится в некую плоскость, когда спрос сократится, а стройка будет вестись уже не такими опережающими темпами, а исключительно под потребности покупателей», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после повышения Центробанком ключевой ставки до 7,5% российские банки начали пересматривать условия ипотечных программ.

Читайте ранее в этом сюжете: Условия ипотеки в российских банках начали корректироваться