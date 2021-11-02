Новосибирск, , 17:12 — REGNUM В Новосибирске по результатам проведенной проверки в лицее №12, в подвале которого трое мужчин провалились в яму с кипятком, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Подвал СКР по Новосибирской области

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ — «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».

Напомним, что 1 ноября двое сотрудников Сибирской генерирующей компании и один сотрудник лицея находились в подвальном помещении, где осуществляли осмотр помещения теплоузла. В это время произошло обрушение перекрытия помещения подвала, мужчины упали в горячую воду, находившуюся под перекрытием и получили ожоги. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где сегодня, 2 ноября, один из них скончался.

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