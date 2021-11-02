Москва, , 17:07 — REGNUM В России спрос на ипотечные кредиты и недвижимость в ближайшие месяцы будет постепенно снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявила заведующая кафедрой торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Панасенко.

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«Спрос, скорее всего, будет меняться нелинейно и неоднородно. До Нового года ожидается некоторое снижение спроса, темпы которого в регионах России окажутся несколько выше тех, что будут наблюдаться в Москве и в Санкт-Петербурге. Небольшое оживление спроса ожидается в весенние месяцы и затем вновь небольшое уменьшение летом, — сказала Панасенко. — В начале 2022 года на рынке недвижимости ожидается затишье. Небольшого оживления спроса следует ждать начиная с марта 2022 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ проценты по кредитным продуктам будут скорректированы в сторону повышения.

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