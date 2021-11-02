Москва, , 17:07 — REGNUM Российские вузы могут продолжить после 8 ноября дистанционное обучение, самоподготовку студентов, а также проводить сдачу сессий, сообщается 2 ноября на официальном сайте Минобрнауки.

Разрушение образования Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанная мера обосновывается эпидемиологической обстановкой.

«Издан приказ о деятельности подведомственных Минобрнауки России учреждений с учетом эпидемиологической обстановки. С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий», — сообщает ведомство.

Отмечено, что при введении дистанционной самоподготовки вузам следует обеспечить учащихся методической поддержкой и предупредить их не позднее чем за три дня.

«Вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий», — отмечается в сообщении Минобрнауки.

Ранее Минобрнауки дало вузам право дистанционного обучения студентов в период нерабочих дней.

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