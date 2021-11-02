Москва, , 17:06 — REGNUM В РФ проценты по кредитным продуктам будут скорректированы в сторону повышения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.

«Ключевая ставка растет, и более жесткой политики Центральный банк РФ не исключает, — сказал Демин. — Это значит лишь одно — проценты по всем кредитным продуктам будут скорректированы в сторону повышения. Вероятно, что граждан будут больше интересовать потребительские кредиты, ведь стоимость непродовольственных товаров тоже увеличилась, и не у всех семей теперь хватает денег на покупку предметов для дома или бытовой техники».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что роста цен на жилье в РФ не удастся избежать.

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