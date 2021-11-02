Вашингтон, , 17:09 — REGNUM В США во вторник, 2 ноября, суд заслушает первые показания защиты и обвинения по делу над американским подростком, который обвиняется в расстреле демонстрантов в штате Висконсин в 2021 году. За последнее десятилетие это самое громкое дело о праве гражданских лиц на самооборону, сообщает Reuters.

Смерть

18-летний Кайл Риттенхаус обвиняется в предумышленном убийстве двух человек и ранении третьего из винтовки AR-15. Инцидент произошел во время протестов 25 августа 2020 года в городе Кеноша. Риттенхаус не признал себя виновным и утверждает, что действовал в целях самообороны.

Протесты начались после того, как белый полицейский застрелил афроамериканца Джейкоба Блейка. Это произошло через три месяца после убийства полицейским Джорджа Флойда, другого афроамериканца, что спровоцировало общенациональные протесты против расизма и жестокости полиции.

Отметим, что Риттенхаус стал героем для некоторых консерваторов, которые выступают за неограниченные права на владение оружием и считают стрельбу оправданной, если она происходит в целях самозащиты.