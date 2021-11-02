Москва, , 17:05 — REGNUM Роста цен на жилье в РФ не удастся избежать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал прогнозы Банка России о падении спроса на ипотечные кредиты.

Ипотека

«Хотелось бы заявить, что роста цен не будет, но его, увы, не избежать, — сказал Демин. — Жилье и так подорожало за последний год значительней, чем за последние семь докризисных лет. Осенью по ряду стройматериалов наметилось снижение цен — это сезонная особенность. Но надеяться на то, что она повлияет на снижение цен квадратного метра, не приходится. Основа любой современной стройки — это металлоконструкции. До конца 2021 года цены на внутреннем рынке стабилизированы за счет введенных вывозных пошлин».

Как полагает эксперт, если к началу 2022 года не будут приняты иные меры, влияющие на баланс внутреннего и внешнего рынков, то цены на металл снова взлетят, и это отразится на стоимости жилья.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что спрос на жилье в РФ пойдет на убыль.