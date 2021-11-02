Минск, 2 ноября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Нокаутировавшего милиционера во время подавления мирной протестной демонстрации в августе 2020 года белорусского кикбоксёра Алексея Кудина по решению Минского областного суда оставили отбывать наказание в колонии. Адвокат знаменитого белорусского спортсмена добивалась замены лишения свободы на ограничение («химии»).

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

За участие в несанкционированном массовом мероприятии и сопротивление сотрудникам белорусской милиции во время прошлогоднего инцидента Кудина подвергали штрафу и аресту. Перед очередным актом репрессий спортсмен нарушил подписку о невыезде и уехал в Россию. В январе он был экстрадирован по запросу белорусских спецслужб, несмотря на решение Европейского суда по правам человека.

В августе 2021 года Кудина приговорили к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. На приговор не повлияли ни чемпионские титулы белорусского спортсмена, ни ходатайства международной общественности.

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