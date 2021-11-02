Новосибирск, 2 ноября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Новосибирске мужчины, провалившиеся в яму с кипятком в здании лицея № 12, получили ожоги от 55 до 75% тела. Об этом редакции «НГС Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

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«Все трое с ожогами 1-й, 2-й, 3-й степени и с ожоговым шоком 3-й степени были доставлены бригадой скорой помощи в Новосибирскую областную больницу на Немировича-Данченко, 130. Один из сотрудников СГК, 54-летний инженер Константин И., получил 75% тела. У него были диагностированы ожоги туловища, рук, ног, головы и шеи. Мужчина скончался вчера в реанимации, — сообщил источник. — 35-летний инженер СГК Павел М., получивший ожоги 55% тела: туловище, руки и ноги, находится на аппарате ИВЛ. (…) 54-летний слесарь лицея № 12 Игорь И. получил ожоги 70% тела и тоже находится в тяжёлом состоянии, на аппарате ИВЛ. Кроме того, мужчина вывихнул плечо».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске скончался сотрудник Сибирской генерирующей компании, упавший накануне в яму с кипятком.