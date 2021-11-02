Нижний Новгород, 2 ноября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Новым экспонатом парка Победы в Нижнем Новгороде стал зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья сегодня, 2 ноября.

Mil.ru ЗРК С-300

Инициаторами его установки выступили ветераны Нижегородского высшего зенитно-ракетного командного училища противовоздушной обороны, которые ещё в 2020 году попросили городские власти выделить площадку в парке Победы под музей истории зенитно-ракетных войск и училища ПВО.

В итоге установку ЗРК привезли из Московской области, а транспортно-пусковые контейнеры доставили из войсковой части в Костерево.

Отметим, что 4 мая в музее под открытым небом разместили первый экспонат — зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия С-125, который был принят на вооружение в СССР в 1961 году.