Москва, , 17:04 — REGNUM В 2022 году работников российского малого и среднего бизнеса вряд ли ждут позитивные изменения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил глава муниципального округа Тверской (город Москва), член «Партии роста» Яков Якубович. Так он прокомментировал информацию о том, что до мая 2022 года больше 70% российских компаний намерены повысить своим сотрудникам зарплаты на 6%.

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«Повышение среднего уровня зарплат на 6% не покроет рост индекса потребительских цен, который, как ожидается, превысит 8%, — сказал Якубович. — И, конечно же, те работодатели, которые готовы повысить зарплаты — это либо представители госсектора, либо крепкий, хорошо стоящий на ногах, крупный частный бизнес. К тому же средние показатели вовсе не гарантируют роста зарплат линейного персонала. Здесь могут быть манипуляции. Руководству поднимут зарплаты на 10−15%, а линейный персонал будет довольствоваться приростом на уровне 3−4%».

В любом случае, как пояснил Якубович, работников предприятий малого и среднего бизнеса вряд ли ждут позитивные изменения.

«Просто неоткуда брать деньги на индексацию зарплат сотрудникам. Малым и средним предпринимателям приходится снова в не самых благоприятных условиях переживать все последствия локдауна в отсутствие реальной поддержки от государства», — сказал Якубович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реальная начисленная заработная плата в России в августе 2021 года снизилась на 5,5% по сравнению с июлем, а рост в годовом выражении замедлился до 1,5% с 2,2%.