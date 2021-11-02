Великий Новгород, , 17:02 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин объяснил необходимость продления режима нерабочих дней в регионе еще на одну неделю и рассказал о том, что будет закрыто в Новгородской области с 8 по 14 ноября.

Андрей Никитин Novreg.ru

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По словам губернатора, система здравоохранения области сейчас работает на пределе своих возможностей, для размещения больных ковидом даже пришлось приостановить реконструкцию роддома.

«Еще немного, и придется задействовать онкоцентр и учреждения скорой помощи, чего допустить нельзя, потому что в этом случае мы окажемся без экстренной медпомощи», — сказал Андрей Никитин. Именно из-за этого губернатор принял решение продлить режим нерабочих дней на период с 8 по 14 ноября.

«Это будет касаться приостановления работы кинотеатров, концертных залов, парикмахерских, соляриев, бань, саун, иных объектов, которые оказывают бытовые услуги», — сказал глава региона, отметив, что дистанционные и экстренные услуги будут разрешены. Также будет приостановлена деятельность по организации массовых и развлекательных мероприятий, пунктов проката.

На тот же период закрываются предприятия общепита, кроме работы навынос, за исключением общепита на предприятиях и в гостиницах. Ограничивается работа непродовольственных магазинов, за исключением товаров первой необходимости. При этом 100% персонала объектов розничной торговли, работающего с покупателями, должны быть вакцинированы от коронавируса.

«Школы и колледжи будут работать в своем режиме. То же самое будет касаться детских садов», — отметил губернатор.

Андрей Никитин выразил надежду, что благодаря трем нерабочим неделям (в Новгородской области первая нерабочая неделя была объявлена еще с 25 по 31 октября, — прим. ред.) удастся переломить эпидемическую ситуацию к лучшему. Губернатор также подчеркнул, что главным фактором улучшения остаётся вакцинация, «другого пути у нас нет».

Никитин пообещал, что после 14 ноября ограничения постепенно будут сниматься. В то же время, в связи с ростом заболеваемости у детей будут введены ограничения на посещение учреждений дополнительного образования для детей, родители которых не вакцинированы или не переболели в последние шесть месяцев.

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