Белгород, , 17:10 — REGNUM Должность начальника управления региональной безопасности администрации губернатора Белгородской области оказалась вакантной, сообщает 2 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Кресло чиновника Иван Шилов © ИА REGNUM

С официального сайта правительства региона исчезли данные Степана Любенко, который был назначен руководителем подразделения всего лишь в сентябре 2021 года. До работы в Белгороде Любенко был депутатом городской думы Ессентуков.

По мнению издания «Фонарь», увольнение нового белгородского чиновника может быть связано с уголовным делом о халатности в ставропольской Горнозаводской спецшколе закрытого типа, где в июле 2021 года получил травмы один из воспитанников. Степан Любенко в тот момент возглавлял интернат.

Как сообщили ИА REGNUM в СК России, ходом расследования уголовного дела заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В ставропольских СМИ прозвучало, что версия «падения мальчика с турника вызывает сомнения, и наступившие телесные повреждения могут быть связаны с рукоприкладством директора учреждения, уволенного после этого инцидента».

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