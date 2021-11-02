Стокгольм, 2 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. 2 ноября тренерский штаб сборной Швеции по футболу опубликовал окончательный список футболистов, которые сыграют за национальную сборную в ноябрьских матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022. В заявку попал 40-летний таранный форвард «Милана» Златан Ибрагимович, который в конце сентября восстановился от травмы ахиллова сухожилия.

Andy Witchger Златан Ибрагимович

В текущем сезоне Ибрагимович принял участие в шести матчах за «россонери» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Полная заявка сборной Швеции:

Голкиперы: Робин Ульсен, Понтус Дальберг, Кристоффер Нордфельдт.

Защитники: Виктор Линделеф, Людвиг Аугустинссон, Себастьян Хольмен, Эмиль Крафт, Йоаким Нильссон, Александр Милошевич, Мартин Ульссен, Даниэль Сандгрен.

Полузащитники: Йенс Каюсте, Альбин Экдаль, Магнус Эрикссон, Эмиль Форсберг, Виктор Классон, Деян Кулушевски, Кристоффер Ольссон, Кен Сема, Виктор Классон, Оскар Левицки, Матиас Сванберг.

Нападающие: Златан Ибрагимович, Александер Исак, Робин Куайсон, Виктор Дьекереш, Йеспер Карлссон.

В ноябре сборной Швеции предстоит сыграть со сборными Грузии и Испании. На данный момент команда Янне Андерссона с пятнадцатью очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы B.