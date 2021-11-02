Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В прошлом известный хакер и автор книги «Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера» Сергей Павлович был задержан в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, сотрудники российского бюро Интерпола задержали гражданина Белоруссии за несколько часов до его отъезда из страны.

Киберпреступность

В розыск Павловича объявили правоохранители США. Они подозревают его в соучастии масштабного преступления, связанного с распространением устройств незаконного доступа. Гражданину Белоруссии грозит пожизненное лишение свободы.

Правоохранители Белоруссии также имели претензии к деятельности Павловича. Под этим предлогом они установили тесные контакты с ФБР и другими спецслужбами США, что полностью отвечало «развороту на Запад» официального Минска накануне финала президентской кампании 2020 года.

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