Ногинск, Московская область, 2 ноября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Московской области задержали подозреваемых в похищении человека, сообщили 2 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Kyrgyzkorm.kg Задержанный

По данным пресс-службы, на территории садового товарищества в Богородском городском округе злоумышленники причинили телесные повреждения 42-летнему мужчине, поместили его в багажник автомобиля и увезли в Москву. В столице, удерживая жертву в гараже, требовали у родственников за освобождение 30 тысяч американских долларов.

Полиция при поддержке Росгвардии задержала одно из подозреваемых при передаче денежных средств, его сообщнику удалось скрыться. Однако объявленный план «Перехват» позволил блокировать автомобиль подозреваемого на Горьковском шоссе в Балашихе, водитель задержан.

Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, предполагаемыми похитителями оказались двое уроженцев стран Туркестана 29 и 30 лет. Один из задержанных ранее судимый.

В территориальном подразделении СК РФ возбудили уголовное дело по ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Суд избрал для задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.