Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Коллективный иммунитет среди учащихся петербургских вузов сформирован на 25%. Об этом 2 ноября сообщил журналистам председатель комитета по науке и высшей школе Санкт‑Петербурга Андрей Максимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

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По словам чиновника, 25% — это общее количество переболевших и привитых учащихся.

«Пока вакцинированных студентов не очень большой пласт. От молодежи очень многое зависит — будет ли обучение осуществляться в офлайн или в смешанном формате», — заметил Максимов.

В качестве примера директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов отметил, что в настоящий момент в его вузе болеют 10 сотрудников (10%) и 30 (0,5%) студентов. В общежитиях вуза проживают более 1 тыс. студентов, из них болеют три человека, которые находятся в обсервации.

«Провакцинировано у нас 76% работников, а коллективный иммунитет (переболевшие и иммунизированные) — 84% от работников, среди них: преподавательский состав — 81%, иные работники 90%, — добавил Шамахов. — Что касается студентов, то (привито) менее 50%, на разных факультетах от 8% до 30%».

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