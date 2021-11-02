Нижний Новгород, , 16:58 — REGNUM Пик четвертой волны коронавируса в Нижегородской области придётся на середину ноября. Такие прогнозы даёт глава регионального минздрава Давид-Мелик Гусейнов, пишет «В городе N».

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По мнению министра, такой ход событий возможен, но только в том случае, если объявленные внеплановые нерабочие дни позволят стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

Он также отметил, что если сдержать распространение коронавирусной инфекции не удастся из-за несоблюдения нижегородцами масочного режима, нежелания вакцинироваться или посещения массовых мероприятий, то сразу же после новогодних праздников регион накроет пятая волна пандемии — ещё более агрессивная.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Нижегородской области подтверждено 789 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также, по официальным данным, за минувшие сутки в регионе от коронавируса умерли 40 жителей региона.