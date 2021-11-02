Тюмень, 2 ноября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Тюмени оштрафованы участники свадебного кортежа, которые 29 октября перекрыли движение на ул. Широтной. Также они принесли публичные извинения тюменским водителям за доставленные неудобства, сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону.

Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области Участники свадебного кортежа

В перекрытии движения участвовал кортеж — «Лексус», три «Тойоты», два «Мерседеса». «Лада» и «Хундай». Произошло это в пятничный час пик. Видеозапись о дорожном беспределе появилась в социальных сетях. В ГИБДД с помощью очевидцев установили номера автомобилей, затем их владельцев.

Участники кортежа извинились перед тюменцами. Исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер лично разъяснил водителям, перекрывшим движение в центре города, в чём заключается общественная опасность их действий.

Водители автомобилей, составивших кортеж, привлечены к административной ответственности за умышленное создание помех в дорожном движении. Их оштрафовали на пять тысяч рублей каждого.