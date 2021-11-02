Пенза, , 17:07 — REGNUM В городе Пензе и Мокшанском районе устанавливают обстоятельства смерти двух человек при пожарах. По данным инцидентам организованы доследственные проверки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Пожар (сс) Dieter_G

Вечером 1 ноября в квартире, расположенной на втором этаже дома по улице Ульяновской в Пензе, произошел пожар, после ликвидации которого на кухне обнаружили тело 54-летнего мужчины. Очаг возгорания находился в том же помещении, где располагалось кресло. Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

В ночь с 1 на 2 ноября в селе Рамзай Мокшанского района загорелся дом по улице Алексеевка. В помещении кухни обнаружили тело 87-летней хозяйки жилища. Предположительно, возгорание началось с крыши. Причина пожара может быть связана с эксплуатацией печи.

На телах погибших, кроме следов термического воздействия, отсутствуют какие-либо повреждения. Точные причины смерти мужчины и женщины установит экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, утром 6 октября в доме по улице Лесной в поселке 10-я Артель произошел пожар. В помещении кухни после ликвидации возгорания обнаружили тело 85-летнего мужчины.

Читайте также: В Пензенской области при попытке спасти внуков погиб пенсионер