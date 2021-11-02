Варшава, 2 ноября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Очередной труп нелегального мигранта из Ирака обнаружен на белорусско-польской границе. Пограничники соседних государств обмениваются обвинениями в смерти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По предварительной информации, гражданин Ирака был в числе нелегальных мигрантов, которых белорусские пограничники беспрепятственно пропускают в Евросоюз для незаконного перехода границы Белоруссии и Польши. Госпогранкомитет Белоруссии отказывается признавать свою вину в очередном криминальном инциденте.

По информации ГПК Белоруссии, гражданин Ирака умер на польской территории и его тело было доставлено обратно на белорусскую границу нелегалами под принуждением польских пограничников. Польская пограничная стража выступила с официальным опровержением, обвиняя в трагедии официальный Минск.

Граждане Ирака прибывают в Белоруссию под видом туристов. Их переправку координируют мафиозные группировки. Выдворенные польскими пограничниками нелегалы обживают съёмные квартиры, вокзалы и подземные переходы белорусских городов. Среди них встречаются беременные женщины и малолетние дети.

Тем временем Евросоюз под давлением официальной Варшавы продолжает проработку пятого пакета санкций, которые коснутся белорусских официальных лиц, госпредприятий, а также бизнесменов и пропагандистов из ближайшего окружения Александра Лукашенко. Правительство Польши делает акцент на «гибридной агрессии» официального Минска против ЕС с использованием нелегальных мигрантов. Введение в действие очередных ограничительных мер ожидается во второй половине ноября.

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