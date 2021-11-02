Нижний Новгород, , 16:56 — REGNUM Из-за густого тумана в Москве и её окрестностях 33 самолёта были вынуждены совершить внеплановую посадку в нижегородском аэропорту имени Чкалова сегодня, 2 ноября. Об этом сообщили в воздушной гавани Нижнего Новгорода.

Аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде Андрей Репин

Среди них оказались 11 самолётов авиакомпании «S7», 7 самолётов «UTair», четыре самолёта «Уральских авиалиний», по три авиалайнера «России» и «Победы», два самолёта «Red Wings» и по одному самолету «Якутии», «Nord Star» и «Smartavia».

Воздушные суда летели в столицу России из Воронежа, из Махачкалы, из Антальи, из Сибири и с Урала.

Московские аэропорты смогли возобновить прием воздушных судов только с 13:00, когда метеорологические условия стали более благоприятными. После этого все 33 воздушных судна, внепланово приземлившихся в столице Приволжья, поэтапно вылетели в пункт назначения.