Мурманск, , 16:55 — REGNUM В Мурманской области сокращения числа культурно-досуговых учреждений (КДУ) нет, заявил ИА REGNUM и.о. министра культуры региона Тимур Давлетшин в ответ на запрос об оптимизации учреждений культуры в области. Сейчас в регионе 75 культурно-досуговых учреждений, тогда как в 2017 году их было 74, в 2018—2019 годах — также 75.

Устье реки Варзуга, Мурманская область Наталья Линкевич

В 2018 году открылось новое учреждение — дом культуры в поселке Варзуга Терского района. В 2021 году завершается строительство нового дома культуры в п. Минькино Кольского района. В 2023—2024 годах запланировано строительство нового здания центра культурного развития в городе Мурманске. В итоге к 2025 году в регионе будут работать 77 культурно-досуговых учреждений.

Тимур Давлетшин подчеркнул, что областных, муниципальных библиотек и библиотек в регионе — 140, в 2019 году их было 143, в 2018 году — 144, в 2017 году — 146. В 2020 году в библиотеки области поступило 182 тысячи новых изданий, из них новых книг на бумажных носителях — 125 тысяч экземпляров.

Добавим, что в Мурманской области муниципальные библиотеки переводят в состав культурно-досуговых учреждений: за последние пять лет количество библиотек в составе КДУ выросло в 2 раза. Количество муниципальных библиотечных систем, имеющих статус юридического лица, не меняется с 2019 года, и составляет 21 учреждение.