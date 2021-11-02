Обнинск, Калужская область, 2 ноября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Обнинске 2 ноября прошла встреча губернатора области Владислава Шапши с командным составом большой атомной подводной лодки «Обнинск», экипаж которой повышает квалификацию в Учебном центре ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Губернатор Владислав Шапша и командир АПЛ «Обнинск» капитан 1 ранга Михаил Домнин

Приветствуя представителей экипажа подлодки во главе с командиром, капитаном 1 ранга Михаилом Домниным, губернатор отметил:

«Для нас, с одной стороны, большая честь видеть вас в Калужской области, в городе Обнинске, а с другой, большое удовольствие встретить старых друзей, с которыми мы уже много лет общаемся, и сделали немало хороших дел и для города, и для региона».

Владислав Шапша передал экипажу БАПЛ комплект индивидуально-пошитой военно-морской формы с логотипом подлодки от компании, работающей в Калужской области. Он также вручил морякам-подводникам Благодарственное письмо «за высокопрофессиональное исполнение служебного долга и безупречное выполнение поставленных задач». Михаил Домнин, в свою очередь, подарил жителям наукограда фотографию экипажа БАПЛ «Обнинск».

Современный атомный подводный крейсер «Обнинск» выполняет боевые задачи по защите морских рубежей нашей Родины в Северной Атлантике, Баренцевом и Норвежском морях, и у Арктического побережья. Наименование «Обнинск» присвоено кораблю 19 декабря 2000 года. 25 января 2001 года был подписан договор о шефстве Обнинска над атомной подлодкой.