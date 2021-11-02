Москва, , 16:53 — REGNUM В России могут начать собирать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов, прибывающих в страну на срок более 90 дней. Проект соответствующего приказа МВД размещён 2 ноября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Снятие отпечатков пальцев Trahc.org

«Направлению для хранения в дактилоскопическом массиве органов внутренних дел подлежит дактилоскопическая информация об иностранных гражданах и лицах без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности», — говорится в документе.

Из проекта также следует, что собирать дактилоскопическую информацию будут у приобретающих российское гражданство иностранцев, прибывших в страну на срок более 90 дней.