София, , 16:53 — REGNUM В ходе совместной спецоперации сотрудников прокуратуры и управления полиции Болгарии в Софии задержаны двое местных жителей, подозреваемых в осуществлении масштабной аферы в сфере компьютерных технологий. Об этом 2 ноября сообщает Болгарское телевидение.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По данным правоохранителей, задержанные могут быть причастны к незаконному снятию около одного миллиона левов со счетов государственных компаний и некоторых частных организаций.

«Установлено, что участники преступной схемы использовали вредоносное программное обеспечение, заразившее сотни компьютеров по всей Болгарии, — отмечено в заявлении прокуратуры. — В результате их действий пострадали отделения банков, а также магазины, промышленные базы и даже полицейские структуры».

Личные данные задержанных граждан не разглашаются. Сообщается лишь то, что они являются известными в Болгарии программистами. Если их вина будет доказана, каждому из них грозит до 10 лет тюремного заключения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле считают необходимым продолжить контакты РФ и США на высшем уровне