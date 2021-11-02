Село Учкекен, Карачаево-Черкесия, 2 ноября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии 2 ноября отметили 78-ю годовщину депортации карачаевского народа. В этот скорбный для всей республики день в селе Учкекен Малокарачаевскго района состоялась памятная церемония, в которой приняли участие глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, муфтий республики — председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-Хаджи Бердиев, руководитель администрации Малокарачаевского района Рамазан Байрамуков.

Kchr.ru День памяти жертв депортации карачаевского народа

У памятника жертвам репрессии, открытого в 2014 году, Муфтий Бердыев совершил обряд дуа о погибших в годы 14-летней ссылки карачаевцев. Глава региона и участники церемонии возложили цветы.

Монумент в селе Учкекен был открыт 2 мая в день окончания ссылки карачаевцев, его автором является народный художник Карачаево-Черкесии Магомет Хабичев. Памятник был создан на средства Малокарачаевского района, Карачаево-Черкесской региональной общественной организации «Къарачай алан халкъ» и жителей района.

Напомним, 2 ноября 1943 года карачаевцы были обвинены в оказании помощи фашистским оккупантам. Около 70 тыс. человек, преимущественно детей и стариков, по приказу Иосифа Сталина были отправлены в вагонах-теплушках в Среднюю Азию и Казахстан. Карачаевцы стали первым в СССР народом, подвергшимся депортации. После них та же участь постигла балкарцев, ингушей, чеченцев, калмыков. Спустя 14 лет карачаевский народ был реабилитирован.

Ежегодно 2 ноября в Карачаево-Черкесии проходят памятные мероприятия, посвященные трагедии карачаевского народа. В 2020 году власти региона почтили память жертв репрессии на Мемориальном комплексе, открытом в городе Карачаевске. В них приняли участие глава республики Рашид Темрезов, председатель Народного собрания региона Александр Иванов, председатель Духовного управления мусульман республики Исмаил-хаджи Бердиев, главы городских округов и муниципальных районов КЧР, представители духовенства и общественности.

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Напомним, из Карачаево-Черкесии в годы Великой Отечественной войны были призваны на фронт более 46 тысяч человек. Из них карачаевцев было почти 16 тысяч, в том числе из Малокарачаевского района ушли защищать родину 1244 жителя. Не вернулись назад около девяти тысяч карачаевцев. За свои подвиги были представлены к высокому званию Героя Советского Союза 25 представителей карачаевского народа, однако из-за «черного пятна» на весь народ многие из них получили заслуженную награду лишь спустя многие годы после войны.

Стоит отметить, что глава республики Рашид Темрезов традиционно отмечает этот скорбный день. Но сегодня критики Темрезова указывают на то, что Учкекен в современной истории республики связан не только с памятью о преступной депортации карачаевского народа, но и с недавними событиями в истории республики, когда преступления творили уже не репрессивные органы СССР, а ваххабитское подполье.

Напомним, в селении Учкекен в середине 90-х имам одной из мечетей Рамазан Борлаков, которого считают основателем Карачаево-Черкесского подполья (джамаата), после посещения ряда арабских стран построил на деньги спонсоров медресе в селе Учкекен. Его воспитанники изучали не только основы религии, но и основы рукопашного боя, занимались физической подготовкой.

Борлаков считается основателем так называемого карачаевского батальона, боевики которого в составе банды Басаева и Хаттаба в 1999 году вторглись в Дагестан. В начале 2000-х Борлаков сам перебрался в Чечню, а управление банподпольем еще в 1998 перешло к Хызыру Салпагарову. Тот создал сеть своих ячеек практически во всех населенных пунктах Карачаево-Черкесии, вооружив несколько десятков человек оружием, боеприпасами, средствами связи и камуфляжной формой.

Воспитанником джамаата Болакова стал Ачемез Гочияев, известный как организатор взрыва жилых домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе в Москве в 1999 году, а также в городе Волгодонске. После этих терактов он объявил себя амиром в Карачаево-Черкесии, сообщив, что его назначил якобы сам Хаттаб.

Салпагарова и Гочияева признали организаторами ряда терактов на Ставрополье, в том числе двух взрывов в Пятигорске — на железнодорожном вокзале и на рынке, в которых погибли семь человек. Целью террористов было создание на территории КЧР и КБР исламского государства.

В 2002 году Ставропольский краевой суд признал Салпагарова, Гочияева и Эдуарда Харатокова виновными в организации и руководстве преступным сообществом, которое действовало на территории Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в 1999—2000 годах и планировало вооруженный захват власти и создание исламского государства на Северном Кавказе. Их лишили свободы на срок от 15 до 23 лет.

Ряд критиков Темрезова сочли неудачным выбор села Учкекен для памятных мероприятий, посвященных скорбной дате депортации карачаевского народа. Его оппоненты напомнили, что в 1996 году при поддержке Басаева и Хаттаба в Карачаево-Черкесии именно здесь стали создаваться религиозные общины — джамааты, целью которых было свержение власти и создание исламского государства.