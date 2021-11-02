Новосибирск, , 16:48 — REGNUM В Новосибирской области по данным, на сегодня, 2 ноября, за минувшие сутки выявлено 345 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 334 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скончались четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 83 года, 86 лет и женщины в возрасте 44 года, 54 года, 53 года, 57 лет, 57 лет, 66 лет, 67 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 78 лет, 82 года. Всего в регионе умерли 3409 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области зарегистрировано 71 646 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 6930 детей; 54 089 пациентов полностью выздоровели (+159 за сутки).