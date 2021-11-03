3 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

В Испании всё больше внимания уделяется исторической памяти и напоминанию подрастающему поколению об ужасах диктатуры и периоде Гражданской войны. Об одном из проектов, созданных специально для школ испанской Наварры, рассказывает издание La Razón.

Александр Тищенко, , 00:34 — REGNUM Генеральное управление по вопросам мира и сосуществования в испанской Наварре продвигает проект по просвещению школ о «прошлом террора», пережитом во время Гражданской войны республиканцами. В подробностях проекта разбиралось испанское издание La Razón.

Франсиско Франко

В Наварре новые поколения почти не знают, кем был Мигель Анхель Бланко, член муниципального совета Эрмуа, похищенный и убитый ЭТА в 1997 году, но часто слышат разговоры о Франсиско Франко, которого они даже превращают в мотив и оправдание убийств террористической организации в течение полувека.

Генеральный директорат по вопросам мира, сосуществования и прав человека правительства Наварры через Наваррский институт памяти под председательством политической организации Geroa Bai (баск. «Да — будущему» — прим. ИА REGNUM) создал программу «Школы с Памятью» с целью познакомить учителей и учеников «с прошлым террора, пережитого в регионе после военного переворота 1936 года».

Для этого они организовали обширную программу для детей, включающую спектакли, танцы и поэзию, с целью воссоздания памяти о республиканской стороне и воссоздания «суровости этих процессов, чтобы создать коллективный рассказ о событиях».

Хотя со времени «прекращения вооруженной деятельности» террористической группы ЭТА прошло десять лет, в сфере образования никогда не проводилось такой обширной программы по повышению осведомленности молодежи о том, каким был террор ЭТА — особенно по сравнению с мероприятиями, которые будут осуществляться в рамках проекта «Историческая память».

Франко принимает германскую делегацию во главе с Генрихом Гиммлером (сс) Bundesarchiv, Bild 183-L15327

Мероприятия программы «Школы с Памятью» предлагают школам-участницам серию спектаклей, которые, как подчеркивается в тексте программы, «могут быть исполнены в школах».

Программа основана на нескольких пунктах: обучение учителей, предоставление учащимся возможности познакомиться с местами и встретиться людьми, связанными с исторической памятью (всегда со стороны Республиканских сил), подписание соглашений о сотрудничестве со школами для продвижения совместных исследовательских и образовательных инновационных проектов, обучение или распространение научной мысли об исторической памяти, а также формирование и укрепление того, что они называют «сетью школ с памятью, за мир и сосуществование», с помощью которой они стремятся объединить школы всех ступеней, разрабатывающие проекты, возникающие в регионе и стремящиеся быть спроецированными «на другие территории».

Эскейп-рум и раскопки

В сотрудничестве с департаментом образования Наварры проводится семинар под названием «Великий побег», в рамках которого с целью осмысления памяти «неудобного наследия» была разработана игра формата «эспейп-рум» (интеллектуальная игра-квест, в которой игроков запирают в комнате, из которой они должны выбраться, решая различные головоломки — прим. ИА REGNUM) в качестве «дидактического ресурса» для поощрения студентов к развитию «критического мышления, основанного на исследовании исторической памяти», а также для продвижения культуры мира в будущих поколениях в отношении памяти и для того, чтобы быть активными агентами и создателями «новых сценариев обучения».

Среди предлагаемых мероприятий запланирована, например, встреча между поколениями в Парке памяти в Сартагуде (Наварра) с родственниками погибших в Гражданской войне. Предусмотрены также посещения мест эксгумаций, чтобы «соприкоснуться с драмой исчезнувших людей, послушать показания свидетелей, родственников или членов ассоциаций исторической памяти», а также научные объяснения технической группы, отвечающей за эксгумацию.

Парк памяти в Сартагуде (Наварра) (сс) Ibon

Опубликован также каталог мероприятий, которые будут проводиться в школе, например, беседы с ассоциациями исторической памяти и экспертами, а также показ документальных фильмов. Один из этих документальных показов называется «Рабы Франко в Пиренеях», он также включает в себя беседы о работе ассоциаций, работающих в этой области, а также посещение выставок, которые могут быть показаны даже в школах.

Дидактические игры

Для закрепления знаний специалисты также разработали широкий спектр образовательных игр о Гражданской войне, насилии, развязанном после переворота 1936 года, и Второй мировой войне.

Кроме того, будет распространён «дидактический блок Amonarenean kea», направленный на изучение памяти тех, кто пострадал от репрессий во время гражданской войны и режима Франко, и именно этой памяти будут обучать детей начальной школы. Уточняется, что блок состоит из нескольких игр.

Игра в театре

Существует также каталог пьес, которые могут быть поставлены в школах. «Santa Perpetua» — одно из предложений из подборки на выбор. Эта история вдохновлена жизнью женщины из Сьюдад-Родриго (Саламанка), которая после Гражданской войны решила жить в постели. Ясновидящая и святая для людских масс, она представляет «гротескный театр на службе исторической памяти и мрачного юмора», чтобы вывести на свет воспоминания, которые она хочет забыть.

Руины Герники (сс) Bundesarchiv, Bild 183-H25224

В театре также состоится спектакль «Lucio», живописная постановка, с помощью которой пытаются отдать дань памяти Лусио Уртубии Хименесу, анархисту из Наварры, каменщику по профессии, который умер 18 июля, в день государственного переворота Франко. Это обстоятельство подчеркнул в социальных сетях актер Гильермо Толедо, который назвал это «своей последней насмешкой над режимом Франко, над которым он смеялся 37 лет». Согласно биографии Хименеса, он совершал ограбления, занимался контрабандой и «поставил на уши» могущественный Первый национальный городской банк, массово подделывая дорожные чеки. Координатор партии «Sortu» и исторический член партии «Batasuna» Арнальдо Отеги упомянул в социальных сетях о смерти Уртубии, которого он считает «точкой отсчета для баскского анархизма», а также «другом и союзником по мечте и борьбе». О нём даже был снят фильм на Netflix (фильм «Lucio» 2007 года — прим. ИА REGNUM).

Также в театральном перечне есть еще один спектакль, предлагаемый школам: «Fosa». Цель этой пьесы — распространить информацию о «последствиях репрессий Франко, чтобы они не были забыты, а также повысить осведомленность и привлечь внимание» молодых поколений к этим событиям.

«Это размышление о драме людей, которые были расстреляны и исчезли во время фашистского восстания и военного переворота, свергнувшего Вторую Испанскую республику», — говорится в описании к постановке.

Другая постановка, которую могли видеть студенты, — «43º, 13'44'N». В этой пьесе, согласно ее аннотации, речь идет о памяти «всех жертв, репрессированных и убитых во время режима Франко», и среди них упоминается Маравильяс Ламберто, изнасилованная и убитая вместе со своим отцом, когда ей было всего четырнадцать лет, и последний, казненный в 1974 году с помощью гарроты: Сальвадор Пуч Антик. Стоит напомнить, что потомки Антика продолжает требовать «справедливости» для их предка, которого, по их мнению, сделали «козлом отпущения за нападение на Луиса Карреро Бланко», убитого ЭТА за несколько месяцев до ареста Антика.

Фреска в память о Сальвадоре Пуиг Античе, казненном режимом Франко 2 марта 1974 г. по политическим мотивам (сс) Txo

Встреча представителей разных поколений

Программа «Школы с памятью» включает встречу представителей разных поколений в Парке памяти в Сартагуде с родственниками погибших во время Гражданской войны. Этот парк является символическим местом Исторической памяти Наварры и Народной ассоциации вдов. В группах молодые люди проведут встречу и диалог с родственниками убитых. После этого будут проведены мастер-классы, начиная от разработки видов, эскизов или рисунков скульптур или скульптурных ансамблей, чтения и сочинения стихов или музыкальных номеров и заканчивая исполнением пьес, которые ранее подготовили в школах. В 2021 году, в связи с пандемией коронавируса, встреча проводилась виртуально, а студенты подключались из своих школ.