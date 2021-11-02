Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Петербургские вузы после локдауна, который в Северной столице продлится по 7 ноября, могут продолжить работу в смешанном формате. Об этом 2 ноября сообщил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дистанционное обучение Mos.ru

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По словам Демидова, на заседании Совета ректоров была выражена надежда, что смешанный формат, который позволяет дозировать дистанционное и очное обучение, в зависимости от эпидемической обстановки, сохранится, и полного ухода на дистант не произойдет.

«Другой вопрос, что исходя из показателей эпидемиологической обстановки по нашему региону есть возможность увеличить процент обучения онлайн. Но, учитывая необходимость лабораторных занятий или практик для технических, спортивных, творческих вузов, с соблюдением всех эпидемиологических норм, будет возможность провести их офлайн. Выражаем на это надежду, но как покажет эпидемиологическая ситуация, предположительно 5−6 ноября, мы это узнаем», — пояснил Демидов.

В свою очередь председатель комитета по науке и высшей школе Санкт‑Петербурга Андрей Максимов указал, что сейчас перед всеми стоит вопрос о выработке «своеобразной культуры поведения».

«Это очень важно, потому что каждый, кто трудится в учреждениях высшего профессионального образования, научных организациях, да и любых других, в первую очередь, должен думать не только о себе, но и о тех коллегах, товарищах, которые находятся рядом с ним. Эта культура поведения, бережливого отношения к людям, которые находятся рядом, очень важна», — подытожил чиновник.

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