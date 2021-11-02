Красноярск, , 16:38 — REGNUM В Красноярском крае по данным на сегодня, 2 ноября, зарегистрировано всего 132 632 лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 701 случай. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 46 043 контактных человека, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 3451 человек, — уточняет региональное управление Роспотребнадзора. — При этом снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 3451».

Всего в регионе проведено 3 987 032 тестов на коронавирус, из них за последние сутки — 3469