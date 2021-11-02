Санкт-Петербург, 2 ноября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении пяти фигурантов, которых обвинили в причинении материального ущерба ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» (РНЦРХТ) в размере 155,1 млн рублей. Об этом 2 ноября сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Перед судом предстанут первый заместитель директора РНЦРХТ Андрей Клекоцкий, замдиректора по капстроительству Владимир Кожикин, а также сотрудники ООО «Омега строй» Олег Исмагамбетов, Михаил Масейков и Виталий Стародедов. Все они обидятся в причинении ущерба РНЦРХТ, что располагается в поселке Песочный, в 155 млн 108 тыс. рублей.

По версии следствия, в 2014 году РНЦРХТ заключил с ЗАО «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» контракты на реконструкцию трех корпусов (2А, 3 и 6) и отделения радиофармпрепаратов (30П). Первый заместитель директора РНЦРХТ Клекоцкий и замдиректора по капстроительству Кожикин совместно с сотрудниками ООО «Омега строй», выполнявшими функции строительного контроля, достоверно знали о не выполненных подрядчиком работах, но злоупотребили своими должностными полномочиями и эти работы приняли. Были подписаны заведомо подложные акты приемки.

В результате на счет ЗАО «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» РНЦРХТ перечислил 229 625 101 рубль 90 копеек, в том числе 156 734 085 рублей 64 копеек за фактически невыполненные работы, что повлекло тяжкие последствия в виде материального ущерба и невозможности эксплуатации корпусов.

«Материалы дела переданы судье», — уточнили в ОПС.