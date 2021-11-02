Алабама, США, 2 ноября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл подал иск против указа президента США Джо Байдена о вакцинации федеральных подрядчиков от COVID-19, назвал его «вопиюще неконституционным», сообщает 2 ноября Fox News.

(сс) Felton Davis Протест против вакцинации в США

Политик осудил указ за расплывчатость, и сказал, что в соответствии с постановлением, подрядчики, которые работают на дому и не заражают коллег, все равно вынуждены проходить вакцинацию.

Он объяснил, что подал иск также для того, чтобы помешать президенту продолжать захватывать власть.

«Если у него есть полномочия заставить работников делать прививки, якобы для того, чтобы они были здоровы и работали, то, по этой логике, у него есть полномочия заставить привиться жен и детей подрядчиков», — сказал прокурор.

Напомним, что предупреждение о предстоящем закрытии десятков пожарных частей в связи с нежеланием спасателей вакцинироваться от COVID-19 сделали профсоюзы в американском городе Нью-Йорке.