Новосибирск, , 16:29 — REGNUM Новосибирская область по производству пива занимает пятое место среди всех субъектов Российской Федерации (после Московской области, Татарии, Санкт-Петербурга, Ульяновской области) и первое - среди регионов Сибирского федерального округа. Об этом сообщил Новосибирскстат.

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«За январь — сентябрь 2021 года в Новосибирской области было произведено 37,1 млн декалитров пива, кроме отходов пивоварения. Это на 10,2% (3,4 млн декалитров) больше, чем за соответствующий период 2020 года», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что на долю субъектов малого предпринимательства приходится 5% произведенного в регионе пива.