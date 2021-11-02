Симферополь, , 16:27 — REGNUM В пятёрку регионов России, получивших самые высокие урожаи плодово-ягодной продукции, вошла Республика Крым, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона. Валовый сбор плодово-ягодной продукции в Крыму в этом году составил почти 100 тысяч тонн, при этом уборка урожая продолжается.

Уборка урожая яблок в Крыму Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Уборка яблони в Крыму продолжается, на сегодня ее собрано почти 94 тыс. тонн. Местные аграрии собрали урожай с площади 6 тыс. га. Еще предстоит собрать яблоки с площади более 700 га. Также в республике собрали почти 5 тысяч тонн косточковых культур — это черешня, персик, слива. Ягод собрано порядка 1 тысячи тонн», — сообщил заместитель председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Всего в России на начало ноября получен урожай в 1,1 млн тонн плодов, что почти на четверть выше, чем в 2020 году. Лидируют Краснодарский край, Воронежская и Липецкая область, Кабардино-Балкария и Республика Крым.