Воронеж, 2 ноября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области возбудили 25 дел об административных правонарушениях после проверок на территории Воронежской нагорной дубравы. Об этом 2 ноября сообщается в телеграм-канале департамента.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Воронежская нагорная дубрава

«По фактам нарушения природоохранного законодательства, обнаруженным у границ Воронежской нагорной дубравы, возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, 17 из которых — в отношении юридических лиц», — уточняется в сообщении.

Проверку сотрудники департамента проводили совместно с прокуратурой Рамонского района. В настоящее время проводятся административные процедуры по привлечению нарушителей к ответственности.

Как пояснили в департаменте, о сбросе загрязнённых стоков, очагах захламления Воронежской нагорной дубравы сообщили активисты ОНФ и жители. При осмотре было выявлено очаговое захламление отходами, а также наличие стоков воды у границ ООПТ.