Харьков, Украина, , 16:14 — REGNUM В Харькове образовались большие очереди в крематорий, кремации умерших приходится ждать от 10 до 14 суток, сообщает 2 ноября украинское издание Newsroom.

Крематорий Jambonewspot.com

Жители города жалуются на проблемы с погребением покойных родственников.

По информации издания, крематорий работает постоянно, но его сотрудники отмечают, что «работы стало больше».

«Мы работаем постоянно. В последнее время работы стало гораздо больше. На мой взгляд, это из-за пандемии. Все остальные вопросы задавайте руководству», — сказал журналистам сотрудник «КП Ритуал».

Отмечено, что в последнюю неделю октября в Харькове от вызванных коронавирусом осложнений умерли 180 человек.

«Сейчас все завалено телами — морги, крематории. Машин и людей катастрофически не хватает… Но сейчас очень большая очередь. Придется ждать от десяти дней до двух недель», — заявил сотрудник частной ритуальной службы.

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