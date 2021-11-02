Москва, , 17:53 — REGNUM Выход шоу «Игра» на телеканале ТНТ поставили на паузу. Об этом 2 ноября сообщает издание Super.ru в своём телеграм-канале, ссылаясь на пресс-службу вещателя.

Денис Дорохов и Александр Панекин Скриншот с YouTube

«…съёмки переносятся до стабилизации эпидемиологической обстановки в Москве», — заявили представители телеканала. Однако издание, ссылаясь на свои источники, утверждает, что проект закроют вовсе после недавнего скандала с поцелуем двух участников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эфире проекта «Игра» два участника команды «Камызяки» поцеловались во время отыгрыша номера. После чего некоторые зрители обвинили организаторов проекта в пропаганде ЛГБТ.

Читайте ранее в этом сюжете: Пропаганда ЛГБТ или шутка: в Сети обсуждают поцелуй мужчин на шоу «Игра»