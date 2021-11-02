Кишинёв, , 16:07 — REGNUM Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон не имеет российского гражданства. Об этом он заявил на телеканале Prime.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Слышал, как некоторые говорили, что Додон получил российское гражданство. У меня нет гражданства другого государства. Мне оно может понадобиться в случае, если я захочу работать в государственной компании в России, но у меня нет таких планов», — сказал Додон.

Он подчеркнул, что не собирается уезжать из Молдавии, несмотря на то, что ему предлагали это сделать. Додон заявил, что у него с соратниками по партии на родине «много работы».

Напомним, ранее Додон сдал мандат депутата парламента Молдавии и заявил, что планирует уйти с поста руководителя партии, но останется её рядовым членом. Он также возглавил организацию «Молдавско-российский союз деловых людей».