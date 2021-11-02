Кишинёв, 2 ноября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон не имеет российского гражданства. Об этом он заявил на телеканале Prime.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Слышал, как некоторые говорили, что Додон получил российское гражданство. У меня нет гражданства другого государства. Мне оно может понадобиться в случае, если я захочу работать в государственной компании в России, но у меня нет таких планов», — сказал Додон.

Он подчеркнул, что не собирается уезжать из Молдавии, несмотря на то, что ему предлагали это сделать. Додон заявил, что у него с соратниками по партии на родине «много работы».

Напомним, ранее Додон сдал мандат депутата парламента Молдавии и заявил, что планирует уйти с поста руководителя партии, но останется её рядовым членом. Он также возглавил организацию «Молдавско-российский союз деловых людей».