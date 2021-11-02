Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,44%, отступая до $84,34 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти в России Павел Редин (с) ИА Красная Весна

«Нефть, не сумев 1 ноября отвоевать рубеж $85 за баррель, снова под давлением, однако просадка носит ограниченный характер. Рынок ожидает публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от американского института нефти сегодня и от минэнерго США 3 ноября.

Прогнозы вновь говорят в пользу роста запасов, что мало стыкуется с истеричными требованиями американского истеблишмента к ОПЕК+ нарастить добычу больше, чем планировалось ранее.

Последняя, кстати, проведет заседание 4 ноября, и именно оно окажется самым важным сигналом для рынка нефти. Пока в своих публичных выступлениях представители картеля настаивают, что увеличение добычи сверх ранее оговоренных 400 млн баррелей в сутки накануне зимы, традиционно связанной с увеличением запасов, нерационально.

Негативно на нефти сказывается возобновление опасений замедления экономик из-за новой волны коронавируса, а также угрозы США выбросить на рынок дополнительные объёмы из своих запасов.

Но все эти риски носят явно раздутый характер. Запасы США не бездонны, кроме того, по американским сланцевым проектам такой демпинг ударит сильнее, чем по странам ОПЕК+, да и запасы рано или поздно придется восполнять.

А жить с пандемией человечество уже научилось, к тому же зима — не самый удобный для распространения вируса период. «Быки» будут использовать для атаки любой сигнал, который окажется лучше ожиданий», — полагает эксперт.

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