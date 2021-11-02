Пермь, 2 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Пермском крае на скамье подсудимых окажется 36-летний житель города Оханска за заведомо ложный донос с обвинением полицейского в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По данным следствия, вечером 20 августа 2021 года сотрудники патрульно-постовой службы задержали пьяного мужчину в общественном месте и доставили на патрульном автомобиле в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Впоследствии пермяк обратился в отделение полиции с заявлением о совершении в отношении него преступления со стороны должностных лиц органов внутренних дел. Мужчина заявил, что по дороге отдел полиции вечером 20 августа полицейский умышленно нанес ему удар кулаком по лицу, от чего он упал и получил телесные повреждения.

По результатам проведенной проверки пермяка уличили в ложном доносе. Заявление о насилии не нашло подтверждения. К административному протоколу в отношении жителя Оханска добавилось еще и уголовное дело.