Чебоксары, , 16:05 — REGNUM Жителя Волгограда подозревают в мошенничестве в отношении сотрудников фитнес-центров и других спортивных организаций из семи регионов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Спортивный зал Дарья Антонова © ИА REGNUM

Разбирательства в Чебоксарах начались после того, как в июне 2021 года в полицию обратилась 20-летняя администратор спортивного клуба. С её слов, незнакомый мужчина представился владельцем фитнес-центра, попросив взять из кассы деньги и передать их таксисту. В результате мошенник заполучил 42 тыс. рублей.

В ведомстве отмечают, что другой жертвой стал таксист, который перевёл деньги аферисту по продиктованному номеру, но затем вернулся в спортивный клуб и выяснилось, что звонил не владелец клуба, а мошенник.

В МВД по Чувашии заявляют, что преступление было раскрыто во взаимодействии с волгоградскими коллегами.

«46-летний волгоградец подозревается в обмане работников 13 спортивных организаций, расположенных в Омской, Архангельской, Вологодской, Иркутской областях, Югре и Красноярском крае», — говорят в чувашской полиции.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемый взят под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве и Подмосковье задержаны шесть человек, подозреваемых в хищении денег у пожилых граждан. Задержание произошло при участии чувашских полицейских.

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